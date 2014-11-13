Нідерландські винищувачі перехопили російський військовий літак

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на міністерство оборони Нідерландів.

До цього російський літак порушив повітряний простір Естонії та Литви, йдеться у повідомленні.

Читайте такожВинищувачі НАТО знову ловили російський літак-розвідник над Балтійським моремЯк зазначає відомство, після появи голландських винищувачів, російський літак відлетів у сторону Калінінграду.

Раніше, 8 листопада, два канадські винищувачі були змушені перервати навчання для того, щоб перехопити літак російських ВПС над Балтійським морем.