Нідерландські винищувачі перехопили російський військовий літак
19:22, 13 листопада 2014Світ
0 0
Два нідерландські винищувачі F16, які в складі патрульних сил НАТО контролюють небо над Балтійським регіоном, перехопили в середу ввечері російський військово-транспортний літак Іл.
REUTERS
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на міністерство оборони Нідерландів.
До цього російський літак порушив повітряний простір Естонії та Литви, йдеться у повідомленні.
Читайте такожВинищувачі НАТО знову ловили російський літак-розвідник над Балтійським моремЯк зазначає відомство, після появи голландських винищувачів, російський літак відлетів у сторону Калінінграду.
Раніше, 8 листопада, два канадські винищувачі були змушені перервати навчання для того, щоб перехопити літак російських ВПС над Балтійським морем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter