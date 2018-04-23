Трамп затребує від КНДР ядерного роззброєння в обмін на можливість зняття санкцій - ЗМІ

В адміністрації Трампа заявили, що не будуть повторювати у переговорах з Пхеньяном помилок минулого.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином закличе КНДР швидко згорнути свою ядерну програму, і не буде пропонувати пом'якшення економічних санкцій в обмін на заморожування ядерних випробувань.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в адміністрації президента США. Зазначається, що головні питання майбутнього саміту з денуклиаризации КНДР будуть стосуватися темпів ядерного роззброєння Пхеньяну і графіка пом'якшення санкцій.

«Коли президент [США] каже, що він не буде повторювати помилок минулого, це значить, що США не будуть робити істотних поступок, подібних зняттю санкцій, поки Північна Корея не зверне конкретним чином свої ядерні програми», - зазначив високопоставлений чиновник в адміністрації Трампа.

У той же час він зазначив, що якщо Північна Корея готова буде швидко розлучитися з ядерною зброєю, то в її відношенні можуть статися усілякі «хороші речі».

Нагадаємо, 18 квітня Президент США Дональд Трамп підтвердив, що колишній директор ЦРУ і кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Вже 21 квітня Кім Чен Ин оголосив, що країна припинить ядерні та ракетні випробування і закриває випробувальний ядерний полігон у північному районі.