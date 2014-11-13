Італія виділить 6 млн євро на боротьбу з епідемією вірусу Ебола

Про це повідомляють РИА Новости.

Як зазначає італійський МЗС, з початку поширення епідемії на боротьбу з цим смертельно небезпечним захворюванням Рим вже виділив 7,6 мільйона євро, які пішли на підтримку дій агенцій ООН та Міжнародного червоного хреста, а також на фінансування проектів італійських неурядових організацій, які в основному працюють в Сьєрра-Леоне.

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"Нові кошти на загальну суму 6 мільйонів євро будуть виділені до кінця року", - додається в прес-релізі, в якому також підкреслюється, що Італія продовжить підтримувати дії по боротьбі з лихоманкою Ебола і в 2015 році.

Загальне число загиблих від лихоманки Ебола, за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), склало 5160 людей з 14098 заражених. Найбільше число жертв зафіксоване в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне.