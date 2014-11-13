США вважають, що Росія не має підстав для польотів поблизу Північної Америки

"Ми визнаємо необхідність в рутинних військових тренуваннях, але ми помітили зростання числа подібних польотів в останні місяці поблизу Північної Америки", - сказала Псакі на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє РІА «Новости».

"Ми не думаємо, що нинішня ситуація в Західній Атлантиці, в східній частині Тихого океану, в Карибському морі і Мексиканській затоці вимагає додаткових польотів за межами свого повітряного простору", - додала представник держдепартаменту.

Читайте такожНідерландські винищувачі перехопили російський військовий літак"Будь-яка подібна активність повинна відповідати міжнародному законодавству, і необхідно приймати до уваги міркування інших країн і безпеку інших літаків і суден", - сказала Псакі.