Останній вихід: Меган Маркл порадувала глядачів фінальною серією "Форс-мажорів" (відео)
11:26, 26 квітня 2018Світ
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Американський телеканал USA Network показав останній епізод 7-го сезону серіалу, який став завершальним для Меган Маркл.
Меган Маркл порадувала глядачів фінальною серією в своїй кар'єрі
Меган Маркл порадувала глядачів фінальною серією в своїй кар'єрі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Американський телеканал USA Network показав останній епізод 7-го сезону, який став завершальним для Меган Маркл.
Символічно, що в серії під назвою "До побачення", її героїня Рейчел виходить заміж.
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Як відомо, Меган Маркл завершила свою роботу в серіалі "Форс-мажори" після закінчення 7 сезону. Разом з нею з серіалу йде і її серіальний "чоловік" Патрік Джей Адамс.
Весілля Маркл і принца Гаррі заплановано на травень цього року.
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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл