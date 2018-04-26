Останній вихід: Меган Маркл порадувала глядачів фінальною серією "Форс-мажорів" (відео)

Американський телеканал USA Network показав останній епізод 7-го сезону серіалу, який став завершальним для Меган Маркл.

Меган Маркл порадувала глядачів фінальною серією в своїй кар'єрі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Американський телеканал USA Network показав останній епізод 7-го сезону, який став завершальним для Меган Маркл.

Символічно, що в серії під назвою "До побачення", її героїня Рейчел виходить заміж.

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Як відомо, Меган Маркл завершила свою роботу в серіалі "Форс-мажори" після закінчення 7 сезону. Разом з нею з серіалу йде і її серіальний "чоловік" Патрік Джей Адамс.

Весілля Маркл і принца Гаррі заплановано на травень цього року.