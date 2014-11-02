Пентагон відправить за кордон близько 500 таємних агентів

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Washington Post. Головним завданням агентів стане збір інформації для Пентагону.

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Представники служби будуть розміщені в найбільш напружених районах світу, включаючи регіони Близького Сходу, де діють терористичні угруповання «Аль-Каїда» і «Ісламська держава».

В кінці 2012 року планувалося, що Розвідувальне управління міністерства оборони США навчить і направить у зарубіжні країни близько тисячі нових співробітників. Передбачалося, що вони будуть працювати з ЦРУ і Командування спеціальних операцій США в складі антитерористичній місії, в завдання якої входять питання щодо забезпечення національної безпеки. Проте через 2 роки план був переглянутий.