Лідери КНДР і Південної Кореї провели історичну зустріч на кордоні (фоторепортаж, відео)

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Про це повідомляє CNN.

Лідери двох країн зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Вони потиснули один одному руки і сказали привітальні промови. Обидва лідери при цьому постійно усміхалися, демонстрували гостинність і жартували.

Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, що розділяє дві країни з часів війни 50-х років і пройшли уздовж роти почесної варти.

Потім вони попрямували для переговорів в будівлю "Будинок миру". Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, у демілітаризованій зоні почалася історична зустріч лідерів Північної і Південної Кореї. В офіційному повідомленні КНДР говорилося, що Кім Чен Ин готовий обговорити з південнокорейським президентом всі питання, які стосуються покращення відносин між країнами, досягнення миру, процвітання і возз'єднання на Корейському півострові.