У демілітаризованій зоні почалася історична зустріч лідерів Північної та Південної Корей

Після переговорів лідери двох країн планують разом посадити дерево.

В демілітаризованій зоні на 38-й паралелі розпочалася зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Читайте такожЗМІ: Трамп і Кім Чен Ин, ймовірно, проведуть зустріч у Швейцарії

Як повідомляє Yonhap, Кім Чен Ин і Мун Чже Ін обмінялися рукостисканнями і увійшли в будівлю "Будинок миру". Після зустрічі лідери двох Корей візьмуть участь у церемонії посадки дерева на демаркаційній лінії між двома державами. Ця лінія була встановлена за результатами перемир'я в 1953 році.

В офіційному повідомленні КНДР говорилося, що Кім Чен Ин готовий обговорити з південнокорейським президентом всі питання, які стосуються покращення відносин між країнами, досягнення миру, процвітання і возз'єднання на Корейському півострові.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білий дім показав фото таємної зустрічі нового держсекретаря США з Кім Чен Ином.