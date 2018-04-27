Білий дім відреагував на візит Кім Чен Ина до Південної Кореї і натякнув на швидку зустріч з Трампом

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться «в найближчі тижні»

У повідомленні прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс говориться, що Сполучені штати сподіваються на успішні переговори між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом Республіки Корея Мун Чже Іном. Заяву опубліковано в твіттері телеканалу ABC.

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«Ми сподіваємося, що переговори дозволять досягти прогресу у досягненні миру і процвітання на Корейському півострові», - йдеться в прес-релізі Білого дому.

Також наголошується, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться «в найближчі тижні».

Як повідомляв УНІАН, в демілітаризованій зоні відбулася історична зустріч лідерів Північної і Південної Кореї. В офіційному повідомленні КНДР говорилося, що Кім Чен Ин готовий обговорити з південнокорейським президентом всі питання, які стосуються покращення відносин між країнами, досягнення миру, процвітання і возз'єднання на Корейському півострові.