Завтра Обама разом з лідерами ЄС обговорить ситуацію в Україні

Лідери ЄС, які зібралися на саміт G20, зустрінуться з президентом США Бараком Обамою в неділю в Брісбені (Австралія), щоб обговорити ситуацію в Україні.

Про це в суботу в Брісбені перед початком роботи саміту G20 повідомив президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей.

"В той час як це питання не розглядається на порядку денному G20, ситуація і недавнє загострення конфлікту продовжують викликати крайню стурбованість. У неділю лідери ЄС, які перебувають у Брісбені, зустрінуться з президентом Обамою, і під час цієї зустрічі Україна буде на порядку денному", - сказав він.

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Разом з тим Ромпей підкреслив, що в ЄС вірять, як і раніше, в політичне врегулювання ситуації. "Ми продовжимо використовувати всі дипломатичні засоби, включаючи санкції, які є в нашому розпорядженні", - запевнив президент Європейської Ради.