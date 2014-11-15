ЄС вірить у можливість вирішити конфлікт на Донбасі політичним шляхом - Ромпей

ЄС продовжить використовувати усі дипломатичні інструменти та, зокрема, санкції, щоб досягнути політичного вирішення ситуації в Україні.

Про це заявив президент Європейської ради Герман ван Ромпей в Австралії, під час саміту G20, передає Українська правда з посиланням на Reuters.

"Я хочу заявити, що Європейський союз, як і раніше вірить, що може бути лише політичне вирішення кризи. Ми будемо продовжувати використовувати всі дипломатичні засоби, які є в нашому розпорядженні, включаючи санкції", - підкреслив він.

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Високопосадовець також закликав Росію здійснити вплив на сепаратистів.

"Росія, зі свого боку, повинна застосувати весь свій вплив на повстанців, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод" , - наголосив Ромпей, спілкуючись з пресою.

"Росія повинна зупинити рух зброї і військ зі своєї території на територію України, а також відкликати тих, які вже присутні", - додав він.

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За словами президента Європейської ради, в понеділок глави МЗС обговорять подальші кроки у відповідь на ескалацію конфлікту.

"Глави МЗС країн ЄС в понеділок оцінять ситуацію на місцях і обговорять можливі подальші кроки", - зауважив Ромпей.