Bloomberg опублікував список найбагатших людей світу

05:37, 06 березня 2017
Світ
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Bloomberg опублікував список 500 найбагатших людей світу.

REUTERS

Список 500 найбагатших людей планети опублікований на сайті агентства.

Очолив рейтинг Bloomberg засновник Microsoft Білл Гейтс (85,6 мільярда доларів), на другому місці — американський бізнесмен Воррен Баффет ($78,9 мільярда), на третьому — глава Amazon Джефф Безос ($73,5 мільярда).

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До першої десятки також увійшли засновник іспанської компанії Inditex Амансіо Ортега ($69,3 мільярда), засновник Facebook Марк Цукерберг ($59,1 мільярда), мексиканський бізнесмен Карлос Слім ($53 мільярди), співвласники корпорації Koch Industries брати Чарльз і Девід Кох ($48,1 мільярди), голова ради директорів корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($45,3 мільярда), а також засновник IKEA Інгвар Кампрад ($42,9 мільярда).

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Теги: #Bloomberg#Білл Гейтс