Bloomberg опублікував список найбагатших людей світу

Bloomberg опублікував список 500 найбагатших людей світу.

Список 500 найбагатших людей планети опублікований на сайті агентства. Очолив рейтинг Bloomberg засновник Microsoft Білл Гейтс (85,6 мільярда доларів), на другому місці — американський бізнесмен Воррен Баффет ($78,9 мільярда), на третьому — глава Amazon Джефф Безос ($73,5 мільярда). Читайте такожForbes назвав творця кіносаги "Зоряні війни" найбагатшою знаменитістю цього року До першої десятки також увійшли засновник іспанської компанії Inditex Амансіо Ортега ($69,3 мільярда), засновник Facebook Марк Цукерберг ($59,1 мільярда), мексиканський бізнесмен Карлос Слім ($53 мільярди), співвласники корпорації Koch Industries брати Чарльз і Девід Кох ($48,1 мільярди), голова ради директорів корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($45,3 мільярда), а також засновник IKEA Інгвар Кампрад ($42,9 мільярда).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter