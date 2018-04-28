Помпео: коли я був молодим солдатом, загрозу становили Т-72, які їздили Східною Німеччиною, тепер це змінилося

Помпео також зауважив, що характер загрози, який йде від Росії, змінився з часів "Холодної війни".

Під час зустрічей міністрів країн-членів НАТО цього тижня багато уваги приділялось питанню протистояння Росії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, спілкуючись з журналістами в Брюсселі.

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«Ми багато говорили про те, як протистояти Росії, - заявив Помпео. - Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що вибір за Путіним та росіянами. Ми б дуже хотіли, щоб вони повернулись до демократичного світу і поводились інакше, ніж зараз. Ми повністю готові до діалогу - вибір чи брати в ньому участь залишається за ними», передає Голос Америки.

Помпео також зауважив, що характер загрози, який йде від Росії, змінився з часів «Холодної війни».

«Ми багато говорили про зміну характеру загроз з боку Росії», - сказав Держсекретар. «Коли я був молодим солдатом, загрозу становили танки Т-72 та Т-60, які їздили рівнинами Східної Німеччини. Тепер – це змінилось. І ми разом, і кожна країна окремо, і НАТО маємо напрацювати відповідь на це. Є багато ідей і існує потужний консенсус ... в оцінці ризиків, які ця гібридна діяльність несе для Заходу», - наголосив дипломат.

Після завершення візиту до Брюсселю, держсекретар поїхав на Близький Схід, де проведе зустрічі з лідерами Саудівської Аравії, Ізраїлю та Йорданії.