У Румунії розпочався підрахунок голосів на виборах президента

Як передає ТАРС, за даними Центрального виборчого бюро, явка у другому турі незвично висока - за дві години до закриття дільниць вона становила 58,5%.

Це на шість пунктів більше, ніж під час першого туру два тижні тому. За свідченням спостерігачів та ЗМІ, на багатьох з 294 виборчих дільниць вишикувалися багаточисленні черги.

Найбільша активність відзначена серед громадян Румунії, які були змушені залишити країну через безробіття. Таких, за різними оцінками, налічується до 4 млн осіб.

На посаду президента претендують прем'єр-міністр Віктор Понта і мер румунського міста Сібіу Клаус Йоханніс. Чинний глава держави Траян Бесеску залишає посаду, яку обіймав два п'ятирічних терміни поспіль.

Читайте такожКількість мігрантів з Румунії та Болгарії у Британії досягла рекордуЯк свідчать останні опитування громадської думки, фаворитом президентських перегонів залишається Понта, який у першому турі випередив свого суперника на 10%.

Однак екзит-поли не змогли виявити переможця.