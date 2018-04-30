Посаджений біля Білого дому Трампом і Макроном дуб забрали на карантин (відео)

Карантин для дуба скоро завершиться, і саджанець ніяк не постраждав від пересадки.

Дуб, який президент США Дональд Трамп і президент Франції Емманюель Макрон посадили на галявині біля американського Білого дому, був поміщений на фітосанітарний карантинний контроль.

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Про це повідомляє газета Huffington post з посиланням на джерело. Видання уточнює, що в США діють карантинні норми для будь-яких імпортних рослин, насіння і навіть ввезеної землі. Співрозмовник додав, що карантин для дуба скоро завершиться, і саджанець ніяк не постраждав від пересадки.

Макрон подарував дуб своєму американському колезі під час визиту до Вашингтона 24 квітня. Лідери двох країн разом посадили дерево. Про його зникнення вчора повідомила Daily Mail, за даними якої, дуб провів в землі біля Білого дому п'ять днів.