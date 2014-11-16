Бжезінський: Путін намагається залякати Захід атомною війною

Про це заявив відомий політолог і радник кількох президентів США Збігнєв Бжезинський під час лекції в американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, повідомляє Польське радіо.

«Ідеологія Путіна знаходиться «в повному розквіті». Росія почала мріяти про могутність, грунтуючись на ілюзіях про свою велич», - заявив він.

Одним із шляхів до того, щоб увігнати Захід "параліч" має бути, на думку Бжезинського, пробудження реального страху перед можливим початком атомної війни.

"Нагадування світу про те, яким потужним ядерним арсеналом володіє Росія, відразу викликає запитання - чи не йдемо ми в бік атомного конфлікту? В останні десятиліття ми звикли до думки, що ніхто не прагне до атомного самогубства, а сама гра цією картою - це як гра в російську рулетку з пістолетом біля скроні", - зазначив він.

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"Особисто я пов'язував би згадку пакту Молотова-Ріббентропа з далекими польотами російських літаків в нікуди. Це останнім часом є дивним захопленням Путіна. Його першою метою є залякування Європи", - додав Бжезинський.

На думку політолога, головною метою Росії в Україні є створення таких внутрішніх проблем, які призведуть до ситуації, коли незалежність припинить бути рентабельною.

"Якщо незалежність почне асоціюватися з безперервними конфліктами, індивідуальними проблемами щоденного життя, тоді з'являться питання про живучість країни. Тому я вважаю, що Путін зважився на війну, яка триватиме у формі безперервних чвар", - заявив Бжезинський.

На його думку, Україна повинна "ефективно відбити у Росії бажання" вести війну. Тільки це, як здається Бжезинському, може поставити хрест на планах Путіна.