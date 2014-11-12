Норвежці виявили біля своїх кордонів російський Су-34

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на норвезьку газету «Verdens Gang» і представника міністерства оборони країни капітана Бриньяра Стурдала.

«Російський винищувач раніше помічали й ідентифікували також біля кордонів інших країн НАТО. Однак це перший підтверджений випадок появи Су-34 на півночі, поблизу повітряного простору Норвегії», - підкреслив Стурдал.

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Представник Міноборони Норвегії пояснив, що літак був виявлений і сфотографований 29 жовтня 2014 року. Пара чергових винищувачів F-16 була піднята на перехоплення нерозпізнаних цілей і виявила над Баренцевим морем біля кордонів повітряного простору норвезької провінції Фіннмарк групу російських літаків. Крім відомих норвезьким військовим стратегічних ракетоносців Ту-95МС і заправника Іл-78, у групі виявився і Су-34.

Раніше повідомлялося, що в 2014 році російські літаки Су-34 відпрацьовували польоти в арктичній зоні, у тому числі досягали Північного полюса.

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Багатофункціональний ударний літак (винищувач-бомбардувальник) Су-34 створений на базі глибокої переробки конструкції перехоплювача Су-27. Призначений для завдання високоточних ударів по наземним та надводним цілям. Літак виробляють на Новосибірському авіаційному заводі холдингу «Сухой» (входить в Об'єднану авіабудівну корпорацію). За двома контрактами 2008 і 2012 років ВПС Росії замовили 124 машини цього типу. В даний момент їхня орієнтовна кількість у військах наближається до 60 одиниць.