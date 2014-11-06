Терорист Гіркін каже, що путінський проект "Новоросія" провалився

Про це він заявив в інтерв'ю, передає Еспресо.TV.

"Я вважаю, що у них все виходить більш ніж блискуче, саме у Заходу, я не говорю про Україну, тобто у них все виходить блискуче, вони діють стратегічно - стратегічно вони виграли ситуацію. Скільки ми б не збили їхніх літаків, гелікоптерів, скільки не підбили танків, не знищили нацгвардійців, - стратегічно ми програли.

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В результаті - ми не під Києвом, а вони - під Донецьком. Це про що говорить, про те, що стратегічно ми операцію "Новоросія" програли", - сказав терорист Гіркін.