Терорист Гіркін каже, що путінський проект "Новоросія" провалився
02:48, 06 листопада 2014Політика
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Російський кадровий військовий та екс-командувач терористів на Донбасі Ігор (Стрєлков) Гіркін вважає, що Захід разом з Україною зіграли блискуче і стратегічно перемогли Путіна на Донбасі
Гіркін каже, що путінський проект "Новоросія" провалився / Фото: УНИАН
Про це він заявив в інтерв'ю, передає Еспресо.TV.
"Я вважаю, що у них все виходить більш ніж блискуче, саме у Заходу, я не говорю про Україну, тобто у них все виходить блискуче, вони діють стратегічно - стратегічно вони виграли ситуацію. Скільки ми б не збили їхніх літаків, гелікоптерів, скільки не підбили танків, не знищили нацгвардійців, - стратегічно ми програли.
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В результаті - ми не під Києвом, а вони - під Донецьком. Це про що говорить, про те, що стратегічно ми операцію "Новоросія" програли", - сказав терорист Гіркін.
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