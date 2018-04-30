Трамп назвав ймовірне місце зустрічі з Кім Чен Ином

Ймовірним місцем зустрічі лідерів США і КНДР може стати село Пханмунджом в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю. Раніше серед можливих місць для саміту називалися Сінгапур і Улан-Батор.

Президент США Дональд Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї. Цю ідею він висловив у своєму Twitter.

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«Багато країн розглядаються в якості місця для зустрічі, але чи не буде «Дім миру» / «Дім свободи» на кордоні Північної і Південної Кореї більш представницьким, важливим і значущим місцем, ніж будь-яка третя країна?» — написав Трамп. При цьому він підкреслив, що це не остаточне рішення, і він «просто питає».

Як пише РБК, демілітаризована зона в селі Пханмунджом є традиційним місцем для проведення контактів Північної та Південної Кореї. У 1953 році тут був підписаний договір про припинення вогню, який ознаменував завершення Корейської війни. Основною визначною пам'яткою села є «Дім миру» — та будівля, де понад 60 років тому було підписано перемир'я. Через село проходить лінія поділу двох Корей, на якій постійно чергують військові двох країн.

Нагадаємо, в Пханмунджомі 27 квітня пройшла зустріч Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Вони домовилися про спільну роботу над повною денуклеаризацією Корейського півострова.