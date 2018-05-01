Нетаньяху заявив, що не хоче воювати з Іраном

Він також відмовився обговорювати ядерну зброю, якою володіє Ізраїль.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не хоче війни з Іраном. Про це повідомляє телеканал CNN. «Ніхто не хоче такого варіанту розвитку подій», — сказав Нетаньяху. Він також відмовився обговорювати ядерну зброю, якою володіє Ізраїль. Читайте такожУ МАГАТЕ відреагували на висунуті Нетаньяху звинувачення проти Ірану «Ясно одне, що Ізраїль не загрожує знищенням будь-якій країні», — додав Нетаньяху. Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

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