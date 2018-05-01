Нетаньяху заявив, що не хоче воювати з Іраном
17:10, 01 травня 2018Світ
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Він також відмовився обговорювати ядерну зброю, якою володіє Ізраїль.
Біньямін Нетаньяху / REUTERS
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не хоче війни з Іраном.
Про це повідомляє телеканал CNN.
«Ніхто не хоче такого варіанту розвитку подій», — сказав Нетаньяху.
Він також відмовився обговорювати ядерну зброю, якою володіє Ізраїль.
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«Ясно одне, що Ізраїль не загрожує знищенням будь-якій країні», — додав Нетаньяху.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.
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