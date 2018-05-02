Колишній лікар Трампа заявив, що писав довідку про його здоров'я під диктовку

10:14, 02 травня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це в інтерв'ю CNN заявив його колишній лікар Харольд Борнстейн. "Він сам надиктував увесь цей лист, я цього листа не писав. Я все придумував по ходу справи", - сказав Борнстейн.

Мова йде про довідку, яку тоді ще кандидат на посаду американського президента Дональд Трамп оприлюднив у вересні 2016 року. У ній говорилося, що Трамп володіє "винятковим" здоров'ям і буде "найбільш здоровою людиною, яку коли-небудь обирали президентом США".

Борнстейн стверджує, що всі документи про здоров'я Трампа згодом були "вкрадені" з його офісу.

Прес-секретар президента США Сара Сандерс зазначила, що Білий дім отримав ці документи у встановленому порядку.

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Теги: #лікар#здоров'я#Дональд Трамп