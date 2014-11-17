У Росії заборонили "Правий сектор"
13:49, 17 листопада 2014Світ
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Верховний суд РФ визнав «Правий сектор», УНА-УНСО, УПА і «Тризуб» екстремістськими і заборонив їх діяльність на території Росії.
Верховний суд РФ заборонив діяльність «Правого сектору», УНА-УНСО і «Тризуба» / supcourt.ru
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення було обнародуване сьогодні.
«Визнати Українську національну асамблею - Українську народну самооборону (УНА-УНСО), «Правий сектор», Українську повстанську армію (УПА) і «Тризуб» імені Степана Бандери екстремістськими і заборонити їх діяльність на території Російський Федерації», - оголосив суддя.
За його словами, це рішення може бути оскаржене впродовж місяця в колегії Верховного суду РФ.
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