У Росії заборонили "Правий сектор"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення було обнародуване сьогодні.

«Визнати Українську національну асамблею - Українську народну самооборону (УНА-УНСО), «Правий сектор», Українську повстанську армію (УПА) і «Тризуб» імені Степана Бандери екстремістськими і заборонити їх діяльність на території Російський Федерації», - оголосив суддя.

За його словами, це рішення може бути оскаржене впродовж місяця в колегії Верховного суду РФ.

Читайте такожУ Росії вимагають заблокувати сайт Ходорковського через заклик протестувати проти війни - ЗМІСуд обнародував лише резолютивну частину рішення. Засідання проходило в закритому режимі, оскільки в матеріалах містився гриф «таємно».