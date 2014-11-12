У «Правому секторі» заявили, що все ж вивели бійців з Донецького аеропорту

Про це розповів боєць ПС з позивним "Богема", повідомляє "Українська правда".

"Вихід з аеропорту - це спланована акція. Справа в тому, що зараз туди підтягнулося багато військових, необхідності в тому, щоб ще ми там були, більше немає. Ми всі залишаємось в зоні своєї відповідальності – вся північна сторона злітної смуги", - повідомив він.

"А наша присутність у терміналах не потрібна, там і так вже критична маса людей є", - додав він.

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"Своїх людей будемо використовувати доцільніше. Ми лишаємось тут поруч, ми збільшили свою фізичну присутність – розширились на Опитне і Водяне. Не треба істерик, що ми щось здаємо", - додав він.

Раніше у РНБО спростували вивід бійців "Правого сектору" з Донецького аеропорту і сказали, що всі підрозділи, включаючи добровольчий батальйон «Правий сектор», які обороняють Донецький аеропорт, перебувають на своїх позиціях і нікуди не відводяться.