Затулін: Росії не потрібна ”кольорова революція” у Вірменії

Депутат Державної думи РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що Росія не зацікавлена в "кольоровій" революції у Вірменії.

"Сьогодні ті, хто підтримує екс-президента Вірменії Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА, - виступають проти державності. Судячи з тих кадрів, які нам показували по телебаченню, нещодавні безлади у Вірменії були таранним способом атаки на владу, яку в жодній країні влада не повинна терпіти", - сказав К.ЗАТУЛІН, передає «Новости-Армения».

Він порадив Посольству РФ у Єревані, а також МЗС РФ більш оперативно реагувати на те, що відбувається у Вірменії.

"Ми в Росії не є суддями того, що відбувається у Вірменії зараз, але ми зацікавлені, щоб ніяких "кольорових" революцій у Вірменії не було. Ми підтримуємо заходи, які були здійснені владою країни в зв`язку з цим", - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, за даними правоохоронних органів Вірменії, в результаті масових безпорядків у Єревані в ніч із 1 на 2 березня постраждали 165 осіб, зокрема 117 поліцейських і співробітників внутрішніх військ, загинули 8 осіб. У ході безпорядків було спалено 63 машини й розкрадено 7 магазинів.

Безпорядки спалахнули після оголошення результатів президентських виборів, згідно з якими, перемогу отримав Серж САРКІСЯН. Прихильники іншого фаворита виборчого процесу Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не погодилися з таким рішенням ЦВК. Після початку безпорядків влада Вірменії ввела в республіці надзвичайний стан.