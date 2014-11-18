Влада Гонконгу почала розбирати барикади (фоторепортаж)

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, прийняте раніше судове рішення дозволяє їм розчистити тільки цей район.

Читайте такожОбама заперечує причетність США до протестів в ГонконзіГолова однієї з протестних груп Джошуа Вонг заявив, що демонстранти дозволять поліції розібрати барикади в цій зоні, але зазначив, що якщо поліція візьметься і за інші зайняті активістами райони, то це буде "дуже сумно".

У Гонконзі з вересня тривають демонстрації на підтримку демократичних реформ.

Активісти незадоволені рішенням влади КНР проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.