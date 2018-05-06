У Польщі в результаті вибуху на шахті загинув гірник, ще четверо зникли безвісти

Зниклих шахтарів під землею шукають майже 90 рятувальників.

У Польщі на шахті Зоф’ювка в Ястшембе-Здруї на півдні країни, де вчора стався вибух, один шахтар загинув, ще четверо зникли безвісти.

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Про це повідомляє "Радио Польша". Раніше рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів двох шахтарів. Однак один з них 38-річний чоловік помер у лікарні.

Триває пошук чотирьох зниклих гірників. За даними видання, на глибині 600 метрів під землею працюють 85 рятувальників. Загалом у рятувальній акції беруть участь понад 200 осіб.

Сильний вибух на шахті Зоф’ювка стався в суботу, 5 травня, близько 11-ї години. Підземні поштовхи силою майже 4 бали за шкалою Ріхтера відчувалися в багатьох місцевостях. З місця катастрофи були евакуйовані четверо шахтарів. Двох врятували через кілька годин, їх в тяжкому стані доставили в лікарню, пізніше один з постраждалих гірників помер.

Нагадаємо, 17 квітня на Донеччині через вибух на шахті постраждали семеро гірників.