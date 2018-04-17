На Донеччині через вибух на шахті постраждали семеро гірників (відео)

На горизонті 470 м вибухнула повітряно-метанова суміш.

У Донецькій області на шахті «Покровська» вчора пізно ввечері стався вибух повітряно-метанової суміші, внаслідок якого постраждало 7 гірників.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«16 квітня о 23:00 у смт Удачне Покровського р-на на шахті «Покровська» ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», на горизонті 470 м, у другій південній лаві блоку 7 стався вибух повітряно-метанової суміші, внаслідок якого постраждало 7 гірників», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих немає.

Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адмністрації Павло Жебрівський, один із семи постраждалих шахтарів перебуває у важкому стані.

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Шістьох постраждалих госпіталізували до Краматорського опікового центру, одного – до Мирноградської лікарні.

«На той час у шахті перебувало 406 гірників, на аварійній ділянці – 37. Як доповідають мені рятувальники, о 00:40 усіх гірників з аварійної ділянки підняли на поверхню», - написав Жебрівський у Facebook.

Робота шахти припинена лише на аварійній ділянці, інші працюють у штатному режимі.

До аварійно-рятувальних робіт залучалися 6 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.