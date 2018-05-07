Внаслідок вибуху в мечеті в Афганістані загинули 17 людей

05:26, 07 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє Tolo News посилаючись на голову поліції провінції Абдула Маннана.

Згідно з інформацією, вибуховий пристрій був встановлений всередині мечеті.

Повідомляється про 17 загиблих у результаті вибуху. Ще 33 людей отримали поранення.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше, 11 студентів загинули унаслідок терористичного акту, що стався в районі Даман афганської провінції Кандагар у понеділок, 30 квітня.

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Теги: #теракт#Афганістан