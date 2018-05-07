Внаслідок вибуху в мечеті в Афганістані загинули 17 людей
05:26, 07 травня 2018Світ
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Через теракт ще 33 людини отримали поранення.
Ілюстрація / REUTERS
У провінції Хост в Афганістані стався вибух у мечеті, яка також використовувалася в якості центру реєстрації виборців.
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Про це повідомляє Tolo News посилаючись на голову поліції провінції Абдула Маннана.
Згідно з інформацією, вибуховий пристрій був встановлений всередині мечеті.
Повідомляється про 17 загиблих у результаті вибуху. Ще 33 людей отримали поранення.
Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше, 11 студентів загинули унаслідок терористичного акту, що стався в районі Даман афганської провінції Кандагар у понеділок, 30 квітня.
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