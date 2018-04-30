Унаслідок ще одного теракту в Афганістані загинуло 11 студентів

Терорист-смертник підірвав себе поряд із конвоєм іноземних військ.

Щонайменше, 11 студентів загинули унаслідок терористичного акту, що стався в районі Даман афганської провінції Кандагар у понеділок, 30 квітня.

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Про це йдеться у повідомленні афганського телеканалу Tolo news у Twitter.

Згідно з повідомленням, терорист-смертник підірвав себе поряд із конвоєм іноземних військ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столиці Афганістану Кабулі було здійснено подвійний теракт, унаслідок якого загинули, щонайменше, 29 осіб.