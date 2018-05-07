Струнка без дієт: журналісти з'ясували, як Меган Маркл доглядає за собою (відео)

Майбутня принцеса Меган Маркл виглядає бездоганно, тому що усі її звички - корисні.

Залишатися у бездоганній формі 36-річній Меган Маркл допомагають ранкові пробіжки та йога. На дієті вона не сидить, проте віддає перевагу здоровому харчуванню – вівсянці, овочам та салатам. До того ж, майбутня принцеса не забуває пити багато води і зволожувати шкіру.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2016 року стало відомо, що Маркл протягом декількох місяців зустрічається з принцом Гарі. 27 листопада 2017 року було оголошено про їхні заручини. Весілля заплановано провести навесні 2018 року.