Путін знову призначив Медведєва главою російського уряду

Дмитро Медведєв очолює уряд РФ протягом вже шести років.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про голову уряду Російської Федерації», згідно з яким прем'єр-міністром призначено Дмитра Медведєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

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«Відповідно до пункту «а» статті 83 конституції Російської Федерації призначити Медведєва Дмитра Анатолійовича головою уряду Російської Федерації», - йдеться в указі.

Указ набирає чинності від дня його підписання.

Раніше сьогодні Держдума РФ затвердила Медведєва на цій посаді. За його призначення проголосували 374 депутати за необхідних 226 голосів, проти висловилися 56, таких, хто утримався, не було.

Дмитро Медведєв обіймав посаду голови уряду РФ з 2012 року. Як повідомляв УНІАН, уряд РФ на чолі з ним подав у відставку 7 травня, після інавгурації Путіна.