Уряд РФ пішов у відставку після інавгурації Путіна

14:21, 07 травня 2018
Світ
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Будівля уряду Росії / фото riaami.ru

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Як повідомили УНІАН у прес-службі російського кабміну, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

«Дмитро Анатолійович Медведєв підписав розпорядження про складення урядом Росії повноважень перед новообраним президентом Росії», - йдеться в повідомленні.

Уряд відповідно до конституції склав свої повноваження після вступу президента РФ на пост сьогодні, 7 травня.

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Теги: #Росія#Дмитро Медведєв