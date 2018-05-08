Євросоюз запевнив Іран у підтримці ядерної угоди

За кілька годин до оголошення рішення президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди ЄС запевнив Іран у її підтримці. Між тим американський президент телефоном поговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Євросоюз наряду з державами-членами - Францією, Німеччиною та Великобританією - підтвердив свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном.

Таку заяву було зроблено під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Брюсселі у вівторок, 8 травня, заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, пише DW.

"ЄС скористався цією можливістю, щоб підтвердити свою підтримку продовженню повного та ефективного впровадження іранської угоди всіма сторонами", - заявила Косьянчич.

ЄС готовий імплементувати цю угоду, допоки Іран дотримуватиметься своїх зобов'язань, заявив після зустрічі співрозмовник агенції з МЗС Німеччини на умовах анонімності. "У найближчі кілька днів важливо підтримувати зв'язок з усіма сторонами, щоб запобігти неконтрольованій ескалації", - заявив співрозмовник.

Представники ЄС у закордонних справах та відповідних країн, що підписували ядерну угоду, провели зустріч з іранською делегацією за кілька годин до того, як президент СШАДональд Трамп має оголосити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

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Цього ж дня Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. У розмові йшлося про мир та стабільність на Близькому Сході, заявили в адміністрації Макрона.

Між тим Великобританія виходить з того, що США розірвуть зі свого боку угоду з Іраном. "Ми дуже песимістичні", - заявив агенції Reuters обізнаний із ситуацією британський дипломат.

Раніше цього дня президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран хоче й надалі готовий співпрацювати зі світом, у разі виходу США з угоди.

"Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх", - заявив Роухані в Тегерані.