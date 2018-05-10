Саудівська Аравія пригрозила зайнятись розробкою ядерної зброї, якщо Іран відновить власну програму

Глава МЗС Саудівської Аравії похвалив рішення Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що Ер-Ріяд почне розробляти ядерну зброю, якщо Тегеран відновить свою ядерну програму.

Про це йдеться в інтерв'ю CNN, повідомляє "Тиждень.ua"

"Ми зробимо все для захисту нашого народу. Ми заявили дуже ясно, що якщо Іран отримає ядерний потенціал, ми зробимо все можливе, щоб зробити те ж саме", - зауважив він.

Зокрема, глава МЗС Саудівської Аравії похвалив рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном. Так, угода була складена неякісно, так як у ній нічого немає про ракетну програму Тегерану і підтримку тероризму.

"Ми вважаємо, що ядерна угода була помилковою", - підкреслив він.

Читайте такожПрезидент Ірану допустив відновлення збагачення урану "без обмежень"

Раніше Канада висловила розчарування через рішенням президента США Дональда Трампа вийти із Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (JCPOA).

Нагадаємо, 8 травня президент Дональд Трамп повідомив, що США вийдуть із ядерної угоди з Іраном, а також відновлять усі санкцій, які було знято у рамках угоди, і запровадять додаткові економічні обмеження.

У свою чергу влада Ірану прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа щодо виходу з ядерної угоди, назвавши його "незаконним". Крім того, 9 травня в Ірані депутати парламенту спалили паперовий прапор Сполучених Штатів Америки з криками "Смерть Америці" після рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Тегераном.

Як повідомлялось, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що глибоко розчарований рішенням президента Сполучених Штаів Америки Дональда Трампа вийти зі Спільного всеосяжного плану дій з щодо іранської ядерної програми і повернутися до режиму санкцій щодо Тегерана.

Також Німеччина, Франція та Велика Британія заявили, що не підтримують рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном.