Напад з ножем в Парижі: поліція розповіла подробиці різанини
01:34, 13 травня 2018Світ
1706 0
Раніше ЗМІ повідомили, що поліція застрелила чоловіка, що напав з ножем на перехожих в центрі Парижа.
REUTERS
Французька поліція уточнила інформацію про постраждалих в результаті нападу чоловіка з ножем у центрі Парижа. Про це повідомляється в твіттері відомства.
«Атаці збройним особою піддалися 5 осіб у 2-му окрузі Парижа: один постраждалий помер, двоє отримали серйозні поранення, двоє отримали легкі поранення. Злочинець мертвий», — йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що поліція застрелила чоловіка, що напав з ножем на перехожих в центрі Парижа.
12 травня в результаті нападу невідомого з ножем у центрі Парижа були вбиті дві людини.
Напад стався у другому окрузі Парижа. Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter