Напад з ножем в Парижі: поліція розповіла подробиці різанини

Раніше ЗМІ повідомили, що поліція застрелила чоловіка, що напав з ножем на перехожих в центрі Парижа.

Французька поліція уточнила інформацію про постраждалих в результаті нападу чоловіка з ножем у центрі Парижа. Про це повідомляється в твіттері відомства.

«Атаці збройним особою піддалися 5 осіб у 2-му окрузі Парижа: один постраждалий помер, двоє отримали серйозні поранення, двоє отримали легкі поранення. Злочинець мертвий», — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що поліція застрелила чоловіка, що напав з ножем на перехожих в центрі Парижа.

12 травня в результаті нападу невідомого з ножем у центрі Парижа були вбиті дві людини.

Напад стався у другому окрузі Парижа. Ім'я нападника і його мотиви поки невідомі.