У Росії знайшли ще одну причину провалу Самойлової на Євробаченні-2018

Стиліст Юлії Самойлової розповів про "нещасливу" сукню співачки на Євробаченні-2018.

Стиліст Алішер Хозяїнов заявив, що він підготував для Юлії Самойлової "заряджений" костюм у буддійському стилі, проте їй не дозволили в ньому виступити на Євробаченні.

"Для "Євробачення" Юля звернулася до мене, щоб я зробив їй вбрання. А я ще жартома кажу: "Ти знаєш, я дуже багато зірок виводив на сцену на всяких конкурсах, завжди одягав їх. Ти обов'язково одягай мою сукню й переможеш, не будеш хвилюватися, все буде добре". У мене легка рука, я фартовий хлопець, я виводив на сцену велику кількість людей і люди вистрілювали. Це містика, в неї можна вірити чи ні", - розповів він в ефірі "Говорит Москва".

За словами Хозяїнова, він здивувався, коли побачив наступного дня, що Самойлова одягла взагалі іншу сукню.

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"Я навіть не знаю, звідки вона взялася. Я говорив, давай ти просто викотишся на візку в джинсах, у рваній майці та кедах. Ти повинна бути зрозумілою дівчинкою. Але у нас рулить "Перший канал", хто буде мене слухати. Юля попросила зробити їй красиву сукню, я зробив. Вона була такою повітряною, з нальотом буддійського чогось, у неї були лісові казкові квіти. Вона з цією конструкцією – шматок землі, гори, водоспад – дуже зливалася. Це було органічно. Коли я побачив, що вона в цій блакитній сукні з намистинками, був якийсь дисонанс. Може, її змусили. Я з нею не бачився. Я повинен був їхати туди, супроводжувати її, але "Перший канал" не дав нам такої можливості", - зазначив стиліст.

Хозяїнов розповів, що перед виступом Самойлову "збили з траєкторії", і вона поводилася зовсім не так, як очікувалося.

"Я у ніч перед вильотом з Юлею розмовляв, пояснював їй. У нас же якщо відправляють людину, то як на ешафот. Складно впоратися із собою, відповідальність велика. Напевно, я не до кінця її переконав. Я її запитав: ти зрозуміла, як поводитися, як реагувати на зал? Ось ця сукня, щоб це все разом працювало... Може, її перед виходом переконали. Юля, вона комета. Цю комету хтось збив з траєкторії. Людина в іншій сукні, втрачена людина. По-іншому співає. Вона була дуже розгублена", - додав стиліст.

Також він розповів про спроби Алли Пугачової відмовити Самойлову від виступу.

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I won't Break і представляє Росію на Євробаченні-2018, не змогла пробитися в десятку фіналістів.