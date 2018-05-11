"Євродопобачення": Росію й Самойлову потролили за непотрапляння до фіналу Євробачення-2018

"Новинки Євродопобачення. Співачка з РФ, не на ніч будь згадана, не потрапила до фіналу", - написав голова НСТУ.

Російська співачка Юлія Самойлова "неадекватно дорого" коштувала Національній суспільній телерадіокомпанії України.

Про це голова НСТУ Зураб Аласанія написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи провал представниці РФ на Євробаченні-2018.

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Росія не потрапила до фіналу пісенного конкурсу вперше за 13 років, зазначає він.

"Не те, щоб на мене зловтіха напала. Але ну просто неадекватно дорого (в буквальному, гроше-штрафному сенсі) ця співачка (що їй СБУ заборонила в‘їзд у країну) обійшлася НСТУ торік. Тепер баланс можна вважати більш-менш відновленим", - написав Аласанія.

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break та представляє Росію на Євробаченні-2018, не змогла пробитися в десятку фіналістів.

У соцмережах вважають, що Самойлова не пройшла тому, що виступила не дуже добре. УНІАН зібрав реакцію соцмереж на виступ Самойлової на Євробаченні.