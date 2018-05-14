Зіткнення на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази: число загиблих палестинців зросло до 37

Щонайменше 37 людей загинули і понад 1000 поранені в результаті зіткнень.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що щонайменше 37 людей загинули і понад 1000 поранені в результаті зіткнень між палестинськими демонстрантами та ізраїльськими силами правопорядку на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази. Загострення у регіоні відбувається на тлі урочистих заходів, пов'язаних з перенесенням в Єрусалим посольства США в Ізраїлі.

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Як передає РБК, зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами правопорядку відбулися в передостанній день громадської акції «Великий марш повернення», яка проходить з кінця березня і завершиться 15 травня. У прикордонній зоні палестинці вимагають права повернення в Ізраїль.

Як повідомляв УНІАН, у ході відкриття посольства США в Єрусалимі президент США Дональд Трамп виступить із відеозверненням.