Загадка рейсу MH370: експерти висунули нову версію таємничого зникнення в 2014 році Малайзійського Boeing

На борту зниклого судна знаходилося 239 осіб, включаючи двох громадян України.

Boeing 777-200 рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines міг зникнути чотири роки тому через самогубство капітана.

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Про це 12 травня в ефірі телеканалу 9News заявив Мартін Долан – колишній голова місцевого бюро транспортної безпеки, який керував пошуковою операцією.

За його словами, через шість днів після зникнення літака у будинку головного пілота Захарі Амада Шаха в Куала-Лумпурі провели обшук. На вилученому комп'ютері виявили дані про підготовку до запланованої зміни маршруту.

Долан зазначив, що 53-річного капітана на борту Boeing 777-200 супроводжував 27-річний другий пілот Фарік Абдул Хамід, для якого це був лише перший політ.

Канадський слідчий Ларрі Венс припустив, що Захарі надів кисневу маску, перш ніж скинути тиск в літаку. Таким чином, це дозволило йому єдиному залишатися у свідомості.

Британський пілот Саймон Харві, який літав на Boeing 777 в Азії, уточнив, що Захарі провів літак на кордоні між Таїландом і Малайзією, щоб обидві країни не зробили ніяких дій.

При цьому експерти не прийшли до єдиної думки, чи контролював капітан літак під час падіння в океан.

До цього видання NZ Herald писало, що Захарі мав проблеми в особистому житті після розлучення з дружиною.

Малайзійський літак, що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, зник з радарів 8 березня 2014 року. На його борту перебувало 239 осіб, включаючи двох громадян України. У січні 2017 року Австралія, Китай і Малайзія припинили пошуки лайнера.