Ще одна країна слідом за США перенесла посольство в Ізраїлі в Єрусалим (відео)

Після Гватемали своє посольство в Ізраїлі має намір перенести Парагвай.

Гватемала стала першою країною, яка слідом за США перенесла своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Церемонія відкриття нового диппредставництва відбулася у середу, 16 травня, у присутності президента Гватемали Джиммі Моралеса і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

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Як повідомляє DW, на майбутньому тижні своє посольство в Ізраїлі має намір перенести Парагвай. Двома днями раніше, всупереч міжнародним протестам, в Єрусалимі відкрилося посольство США.

Як повідомляв УНІАН, цей крок спровокував масові протести палестинців на кордоні сектора Гази та Ізраїлю. Ізраїльські солдати застосували вогнепальну зброю проти десятків тисяч протестувальників. В результаті були вбиті 58 палестинців, більше 2770 осіб отримали поранення.