Німеччина стала лідером в Європі за кількістю мультимільйонерів

Про це свідчать результати дослідження World Ultra Wealth Report, проведеного Wealth-X та UBS, повідомляє Deutsche Welle.

Кількість мультимільйонерів у Німеччині зросла порівняно з минулим роком на 7,2 %, сягнувши майже 19 тис. осіб. Сукупний статок німецьких мультимільйонерів склав понад $2,5 трлн, що на 10% більше, ніж торік.

Крім того, у Німеччині особливо великою є кількість багатіїв, які частково чи цілком успадкували своє багатство. У дослідженні вказується, що 28% німецьких мультимільйонерів - це спадкоємці заможних батьків та родичів.

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У цьому аспекті Німеччина посідає разом зі Швейцарією провідне місце серед залучених до дослідження країн. Ще 31% німецьких багатіїв завдячують своїми статками частково спадку, а частково й власним зусиллям. 41% мільйонерів заробили свої статки самостійно.

Це значно менше, ніж у США чи Великій Британії, де частка тих, хто самотужки заробив свої багатства, перевищує три чверті усіх мільйонерів.