Польща купить у США новітні крилаті ракети

Угода обійдеться щонайменше в 250 мільйонів доларів, з урахуванням 50% знижки, повідомляють Подробности.

Ці ракети, в останній модифікації JASSM-ER, можуть вражати цілі на дистанції до 960 кілометрів.

Завдяки системам наведення, ракета вражає цілі з точністю до трьох метрів.

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Новітні крилаті ракети, як передає чеське видання Ihned з посиланням на джерела в Варшаві, купуються в рамках програми докорінної модифікації Збройних сил Польщі.

Ракетою пропонують озброїти винищувачі F-16, які можуть нести відразу дві такі крилаті ракети.