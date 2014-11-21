Польща купить у США новітні крилаті ракети
04:00, 21 листопада 2014Світ
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Польща закупить у США 40 крилатих ракет AGM-158B JASSM з технологією стелс.
Пуск AGM-158B JASSM з винищувача F-16 / madmagazine.pl
Угода обійдеться щонайменше в 250 мільйонів доларів, з урахуванням 50% знижки, повідомляють Подробности.
Ці ракети, в останній модифікації JASSM-ER, можуть вражати цілі на дистанції до 960 кілометрів.
Завдяки системам наведення, ракета вражає цілі з точністю до трьох метрів.
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Новітні крилаті ракети, як передає чеське видання Ihned з посиланням на джерела в Варшаві, купуються в рамках програми докорінної модифікації Збройних сил Польщі.
Ракетою пропонують озброїти винищувачі F-16, які можуть нести відразу дві такі крилаті ракети.
Варшава готується купувати у США новітню зброю
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