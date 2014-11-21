У США вже десять людей стали жертвами снігової бурі

За даними метеорологів, на північному сході США може випасти ще 60-90 см снігу. З моменту початку снігопаду, сніговий покрив становив близько двох метрів і поки що метеорологи не бачать припинення випадання опадів у найближчі дні. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

Кількість жертв снігопаду у штаті Нью-Йорк зросла до десяти осіб. Снігова буря повністю паралізувала транспортне сполучення в регіоні, у багатьох будинках провалюються дахи. Губернатором Ендрю Куома в декількох округах штату був оголошений режим надзвичайної ситуації, так як місцеві рятувальники вже не справлялися і потрібні додаткові сили і заходи.

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Ще два дні тому, коли висота снігового покриву становила півтора метра, метеорологи заявили, що подібне відбувалося 40 років тому. Випадання більше двох метрів снігу протягом декількох діб поки зареєстровано не було.

На початку лютого 2014 року сніг, який випав в Японії, привів до подібного колапсу. Висота снігового покриву в Японії становила лише 27-45 см, в залежності від міста, але подібного японці не спостерігали 45 років. Снігопад порушив транспортне сполучення і було скасовано більше 200 авіарейсів.