У Москві на стоянці згоріли десять елітних автомобілів (відео)

Інцидент стався в Оружейному провулку у самому центрі російської столиці рано вранці у п'ятницю, 20 листопада. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що на критій стоянці перебували шість "Роллс-ройсів", два "Бентлі" і два "Мерседеса".

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За даними московських МНСників, пожежа спалахнула на площі 50 кв. метрів, в результаті інциденту згоріли вісім автомобілів. У той же час, ЗМІ повідомляють, що всі елітні авто належали одному власнику, ім'я якого не називається.

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