У Москві на стоянці згоріли десять елітних автомобілів (відео)
07:56, 21 листопада 2014Світ
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У центрі Москви сталася пожежа на критій стоянці, на якій знаходилися елітні автомобілі.
Згоріли шість "Роллс-ройсів", два "Бентлі" і два "Мерседеса" / www.1366x768.ru
Інцидент стався в Оружейному провулку у самому центрі російської столиці рано вранці у п'ятницю, 20 листопада. Про це повідомляє ТСН.
Повідомляється, що на критій стоянці перебували шість "Роллс-ройсів", два "Бентлі" і два "Мерседеса".
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За даними московських МНСників, пожежа спалахнула на площі 50 кв. метрів, в результаті інциденту згоріли вісім автомобілів. У той же час, ЗМІ повідомляють, що всі елітні авто належали одному власнику, ім'я якого не називається.
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