Обама узаконить проживання 5 млн нелегальних іммігрантів в США

Як йдеться в повідомленні Білого дому, рішення президента запобіжить депортації майже 5 млн осіб, які "перебувають у країні більше 5 років і мають дітей, народжених у США чи є батьками осіб з дозволом на проживання в країні", передає ZN.UA.

Читайте такожІмміграційну реформу в США відклали до виборів

Для того, щоб залишитися в США, нелегальним іммігрантам треба звернутися до влади, здати біометричні дані і пройти 2 перевірки компетентних органів на рахунок загрози національній безпеці. Потрібен також доказ того, що дитина народилася до того, як Барак Обама розпорядився легалізувати іммігрантів.

Після цього іммігранти можуть залишатися в країні 3 роки з можливістю подальшого продовження проживання в США. Щоб бути на хорошому рахунку в американської влади, вони повинні платити податки, оскільки дозвіл на перебування в країні включає і дозвіл на роботу.

Офіційно про прийняте рішення Барак Обама оголосить у найближчі години в телезверненні до громадян.

Одночасно з імміграційною реформою Барак Обама переглядає політику ненадання військової допомоги Україні.