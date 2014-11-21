Олбрайт: Путін "хороший тактик, але поганий стратег"

Таку оцінку щодо позиції Європи на заходах, приурочених до 25-ї річниці "оксамитової" революції в Чехословаччині, дала колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт, передає "Голос Америки". Вона підкреслила, що очікування того, що Європа стане частиною рішення, а не самою проблемою не виправдалися.

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Також Мадлен Олбрайт відзначила, що зусилля США в цій області не стали надзвичайно успішними, зокрема через те, що просування демократії стало асоціюватися з її мілітаризованим аспектом.

Мадлен Олбрайт наголосила, що дії російського президента, якого вона назвала "хорошим тактиком, але поганим стратегом", справили ефект прямо протилежний тому, який очікував Володимир Путін. "Своїми діями він об'єднав Європу, замість того, щоб її розколоти", - підкреслила колишній держсекретар.



Ділячись своїм баченням майбутніх тактичних кроків російського президента, Мадлен Олбрайт заявила: "Він, звичайно, не буде втручатися в Європу з великою армією. Він буде різними способами її "підгризати", для того щоб внести в ситуацію хаос і дезорієнтувати".

З думкою Мадлен Олбрайт погодився і колишній міністр закордонних справ Чехії Карл фон Шварценберг. "Путін досить розумний, щоб не розв'язувати велику війну, не втягувати у неї багато людей, - підкреслює Карл фон Шварценберг. - В цьому зараз мистецтво російської зовнішньої політики".