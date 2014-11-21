BBC: Вестмінстерський палац розвалюється, на ремонт потрібно 4,7 мільярда доларів

Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі, на ремонт будівлі знадобиться не менше 4,7 мільярда доларів.

Будівля парламенту в минулому пережила кілька повеней і пожеж. Частина кам'яного фасаду перебуває в аварійному стані, і велика частина інфраструктури будівлі не ремонтувалася з 1950-х років.

Ремонт буде складним і дорогим, сказав в інтерв'ю високопоставлений чиновник, який побажав, щоб його ім'я не було названо.

За його словами, остаточне рішення про початок ремонту ще не було прийнято, але серед можливих варіантів обговорюється виселення всіх парламентарів з будівлі терміном на п'ять років.

Частини фасаду парламенту настільки зношені, що кам'яне облицювання кришиться від простого дотику.

Читайте такожУ Британії попереджено замах на королеву ЄлизаветуПідвали будівлі повні азбесту, труб, які протікають, а також старих і часто невідомо навіщо прокладених електричних кабелів.

Кожен рік на підтримку будівлі у відносно робочому стані витрачається близько 47 мільйонів доларів.

Фахівці виходять з того, що капітальний ремонт стане в 4,7 млрд доларів.

Неназване джерело сказав Бі-бі-сі, що буде здивований, якщо ці цифри не зростуть.

Директор проекту "Реставрація та оновлення" Річард Уер каже, що роботу необхідно розпочати якомога швидше.

"Ми програємо гонку з часом. Будівля старіє швидше, ніж ми встигаємо її лагодити", - говорить він.

Уер додав, що якщо нічого не буде зроблено у найближчий час, то політики та їхні помічники скоро будуть засідати в руїнах.