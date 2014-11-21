Москву знову огорнув отруйний дим і неприємний запах

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на "Мосэкомоніторинг".

Раніше жителі п'яти округів Москви поскаржились на неприємний запах, пізніше з'ясувалося, що на північному сході від міста у четвер палили деревину. Через північно-східний вітер в декількох районах Москви відчувався запах гару і спостерігалося незначне задимлення.

"За станом на 21 листопада зберігаються перевищення максимально разових нормативів по діоксиду азоту до 1,6 разів, по оксиду азоту до 2,6 разів. У зв'язку з тривалим періодом метеоумов, що сприяють накопиченню викидів в атмосфері, відзначаються перевищення середньодобових нормативів, у тому числі по зваженим частинкам", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в Москві відзначаються несприятливі метеоумови. Підвищення рівня забруднення атмосферного повітря обумовлено спалюванням порубкових залишків на території Московської області на тлі накопичення шкідливих викидів від автотранспорту.

У найближчу добу збережуться метеоумови, що сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосфері в нічні та ранкові години, відзначають московські екологи.