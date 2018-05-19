Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: з'явились надзвичайні фото королівського вівтаря

Весільна церемонія відбудеться у церкві Святого Георгія, що у Віндзорському палаці.

Весь світ затамував подих, адже за лічені години принц Гаррі офіційно одружиться з акторкою Меган Маркл. Тисячі людей спостерігають за найменшими деталями церемонії, а мережа вже вибухнула дивовижними фото королівського вівтаря.

Сьогодні, 19 травня, одна з найвідоміших пар сучасності – принц Гаррі та Меган Маркл – одружаться. Церемонія відбудеться у церкві Святого Георгія, що у Віндзорському палаці.

За церемонією вінчання спостерігатимуть тисячі людей, які вже зайняли місце біля палацу. Окрім цього, мільйони прихильників королівської родини у всьому світі матимуть змогу спостерігати за урочистою подією завдяки онлайн-трансляції.

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Люди уважно спостерігають за всіма новинами щодо вінчання принца Гаррі та Меган Макрл. Наразі у мережі з'явились неймовірні фото вівтаря, під яким наречені дадуть обітниці.

На фото видно, що вівтар прикрашений білими квітами та зеленим декором. Окрім цього, вхід до каплиці Святого Георгія також оздоблені білими півоніями. Ймовірно. до самої церемонії пуп'янки розкриються, відтак вівтар виглядати ще більш ефектно.

Flowers adorn the walls of St George's Chapel at Windsor Castle ahead of the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle #RoyalWeddingpic.twitter.com/mkDWSVSBLH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.