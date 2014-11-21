Націоналістка Хасіс у суді заявила про причетність Кремля до радикалів-убивць з БОРН

Про це в суді заявила націоналістка Євгенія Хасіс, яка відбуває 18-річний термін за співучасть у вбивстві адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, повідомляє Медуза.

Цивільний чоловік Хасіс Нікіта Тіхонов засуджений у цій же справі до довічного ув'язнення.

Зокрема, вона заявила, що на Тіхонова й ідеолога-натхненника БОРНу Іллю Горячева свого часу вийшли люди з адміністрації президента. Сполучною ланкою між Кремлем і Горячевим вона назвала Леоніда Сімуніна, в кінці нульових функціонера підмосковного прокремлівського руху «Місцеві», зараз - "радника міністерства енергетики Донецької народної республіки". А той, за словами Хасіс, звітував перед колишнім першим заступником голови адміністрації президента Владиславом Сурковим.

"Тоді це був Владислав Сурков, який налагоджував ручне управління громадянським суспільством. А посередником, який зв'язувався з Горячевим, був Леонід Сімунін. Це вони будуть причетні до майбутніх злочинів", - заявила Хасіс.

Саме у складному процесі взаємодії між Кремлем і радикалами відбувалися підготовка і вбивства націоналістами політичних опонентів і мігрантів.

Читайте такожУ Києві провели акцію до річниці вбивства Маркелова та БабуровоїБОРН були вбиті лідер антифа Федір Філатов, адвокат Станіслав Маркелов і журналістка Анастасія Бабурова, мігрант Салахедін Азізов, антифашист Ілля Джапарідзе, суддя Едуард Чувашов.

Угруповання, за словами Хасіс, планувало ще кілька гучних вбивств. У списку фігурували кілька федеральних суддів, журналіст «Комсомольської правди» Олександр Бойко, який ненавидів націоналістів, один з адвокатів колишнього голови ЮКОСа Михайла Ходорковського Вадим Клювгант.